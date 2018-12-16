ГИК просит оценить действия мэра в аспектах профилактики коррупции и уплаты налогов.
В то же время нарушений порядка выборов ГИК в действиях В.Валкюнаса не усмотрела.
Член ГИК Вальдемарас Урбанас заявил, что мэр о своём подарке публично не объявлял, не стремился извлечь из этого пользу.
"Это произошло 24 октября перед началом политической кампании. (...) Не удалось установить, что сообщалось или были попытки сообщить публично, что было желание получить выгоду", – заявил В.Урбанас.
В.Валкюнас заявил ГИК, что и ранее предоставлял подобную помощь.
В начале ноября СМИ сообщили, что мэр Биржайского района В.Валкюнас социальным работникам детского приюта "Детское прибежище" в Медейкяй из личных средств выделил по 100 евро.
Директор приюта сообщила, что просила увеличить зарплату сотрудников, но дождалась визита мэра, а позже в самоуправлении он передал ей заклеенные конверты и попросил передать социальным работникам.
В.Валкюнас утверждает, что эти его действия не связаны с грядущими выборами мэра, якобы ему стало жаль социальных работников.
Прямые выборы мэров и советов самоуправлений пройдут в марте следующего года.
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