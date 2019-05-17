На конкурсе атташе по культуре Литвы в Китае победил искусствовед Иванаускас

Он получил диплом магистра искусствоведения Вильнюсской художественной академии, сейчас возглавляет Литовский фонд поддержки авторов изобразительного искусства, сообщило министерство.
Ранее Т. Иванаускас работал менеджером музыкальных групп и кинофестивалей, организатором концертов, помощником режиссера, заведующим литературно-художественной частью в Театре Оскараса Коршуноваса.
Он приступит к новым обязанностям, когда получит справку о личной надежности и после одобрения его кандидатуры в МИД.
Атташе по вопросам культуры в Китае также выполняет функции и атташе по культуре в Южной Корее.
Срок его полномочий – три года.
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