"Нам точно известна цена свободы, но мы знаем и цену энергетической безопасности. Еще совсем недавно нас называли энергетическим островом в плохом смысле этого слова, мы были полностью изолированы и зависели от одного поставщика.

И мы поняли, что мы можем быть членом ЕС, НАТО, но пока ты зависишь от одного источника, не можешь быть независимым в полной мере", – сказал Линкявичюс.

Он рассказал, что страна сделала, чтобы этого добиться.

"Мы построили электромосты со Швецией и Польшей, ведутся дискуссии о газосоединении, (…) сейчас мы считаем себя центром энергетической безопасности. Мы можем говорить об этом с другими, и поделиться нашим хорошим опытом, особенно после того как мы построили терминал СПГ в Клайпеде", – сказал Линкявичюс.

Глава МИД прямо заявил, что Клайпеда может стать вратами для американского сланцевого газа в Европе.

"Нам нужны вы в Европе, нужен ваш сланцевый газ в Европе. Мы можем использовать наши ворота в Клайпеде для дальнейшей транспортировки сланцевого газа в Европу", – сказал Линкявичюс.

На открытии конференции президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул важность трансатлантического сотрудничества в сфере энергетики.

"Я так думаю, что здесь нет ни одного министра энергетики и ни одного представителя компании, который не был бы заинтересован в возможности трансатлантического сотрудничества в сфере энергетики. Такой диалог еще никогда не был настолько важен, особенно для тех стран, в отношении которых энергоресурсы используют как геополитическое оружие. Я убежден, что с помощью инициатив P-TEC мы найдем способ для преодоления этого долгосрочного состояния небезопасности", – сказал Науседа, открывая конференцию.

По словам главы страны, фрагментированность инфраструктуры, поставщики энергии, добивающиеся влияния и вызовы в сфере кибербезопасности, а также привлечение инвестиций и модернизация сектора – вот задачи актуальные для многих стран.

В своем выступлении президент напомнил, что страны Балтии уже осуществили ряд важных для будущего ЕС стратегических проектов в сфере энергетики.

"Наша цель – стать примерным регионом в сфере трансатлантического сотрудничества в сфере энергетики. Вчера Литва, Латвия, Эстония и США на встрече министров договорились о регулярном поддержании диалога на высшем уровне в сфере энергетики. Я убежден, что это побудит нас обсудить проекты, осуществляемые в странах Балтии, завязать контакты между теми, кто формирует политику и оценить вызовы энергетической безопасности в регионах", – сказал Науседа.

По его словам, в ближайшее время особое внимание будет уделяться кибербезопасности энергетической инфраструктуры в странах Балтии.

"Мы бы порадовались, если бы роль США в деле оказания политической и технической помощи странам Балтии усилилась. Время нам постоянно напоминает об историческом уроке - Европа и США сильнее, безопаснее и успешнее, когда действуют вместе", – сказал Науседа.