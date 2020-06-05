На карте министерства– зарплаты медработников Литвы

Представляя статистические данные, за сентябрь 2019 года - февраль 2020 года зарплаты врачей до уплаты налогов составили в среднем 2 681 евро, медсестер – 1403 евро, прочего персонала, оказывающего услуги в сфере здравоохранения – 1 243 евро. По сравнению с представленными данными за май-декабрь 2018 года, средние зарплаты до уплаты налогов врачей выросли на 335 евро, а младших медработников – на 173 евро, зарплаты оставшегося персонала – на 164 евро.

На карте представлена и согласованная с профсоюзами цель повышения зарплат врачей до уплаты налогов хотя бы до 3 250 евро, а младших медработников – до 1 625 евро.

Крупнейшие зарплаты с сентября прошлого года по февраль этого года получали медики в Палангском центре личного здравоохранения – 4 944 тыс. евро до уплаты налогов, а также в Таурагской больнице – 4 467 евро, в Центрах первичного здравоохранения в Кальтиненай и Рудишкес – соответственно 4 430 и 4 148 евро, в Психиатрической больнице Рокишкес – 3 924 евро.

Согласно представленным министерством данным, самую высокую зарплату до уплаты налогов среди младших медработников получали работающие в Центре первичного здравоохранения города Алитуса 2 318 евро до уплаты налогов), на Каунасской станции скорой медпомощи (2 304 евро), а также на станциях скорой помощи в Вильнюсе и в Алитусском районе – 2 058 и 1 999 евро.

Самыми низкими были средние зарплаты медиков в Амбулатории Панемуняй (1 238 евро), в Реабилитационном центре в Валакумпяй (1 222 евро),в общественном учреждении Rastis (937 евро до уплаты налогов).

Медсестры меньше всего зарабатывали в учреждении Rastis (777 евро), в Центре здравоохранения в Эйшишкес (756 евро), в Шяуляйском центре оздоровления и легкой атлетики (519 евро).

Министр здравоохранения надеется, что новый инструмент будет полезен и самим медикам, и общественности, а также СМИ при обсуждении зарплат, и "не оставит места для интерпретаций".

Министерство заверило, что в мае между всеми работниками учреждений здравоохранения были разделены 130 млн евро, выделенных на повышение зарплат и это "был последний этап повышения зарплат медиков, о котором договорились". В новой статистике эти изменения не отражены.