Об этом говорим в новом выпуске программы "На карантине" с советником президента Литвы по вопросам внешней политики Астой Скайсгирите, депутатом парламента Молдовы от партии "Действие и Солидарность" Галиной Сажин, депутатом парламента Грузии от партии "Европейская Грузия" Зурабом Чяберашвили и парламентарием от правящей в Армении фракции "Мой шаг" Суреном Григоряном.

Ведущий - Дмитрий Семенов