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Президент Литвы Гитанас Науседа в преддверии намеченного на 18 июня заседания в Брюсселе проводит серию видеопереговоров с лидерами стран Восточного партнерства. Внесит ли пандемия коронавируса коррективы во внешнюю политику Литвы, как будет реализована программа Восточного партнерства? Какая ситуация с коронавирусом в странах Восточного партнерства сегодня?

Об этом говорим в новом выпуске программы "На карантине" с советником президента Литвы по вопросам внешней политики Астой Скайсгирите, депутатом парламента Молдовы от партии "Действие и Солидарность" Галиной Сажин, депутатом парламента Грузии от партии "Европейская Грузия" Зурабом Чяберашвили и парламентарием от правящей в Армении фракции "Мой шаг" Суреном Григоряном.

Ведущий - Дмитрий Семенов

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