- Чем вызван столь внезапный визит беларуского министра в Лондон?

- 27 марта МИД Беларуси сообщил, что глава внешнеполитического ведомства уже находится в Лондоне, где с государственным министром по торговой политике Великобритании Грэг Хэндсом уже подписал Меморандум о взаимопонимании в вопросах торгово-экономического сотрудничества между правительствами двух стран. Для беларуского дипломатического ведомства вообще присуща практика информирования о визитах главы МИД В. Макея без анонсов. Но если она может быть оправдана по соображениям безопасности, когда речь идет о визитах в такие страны, как Ирак, Сирия, Афганистан, где идет война, то в отношении Великобритании это выглядит странным. Правда, сегодня Соединенное Королевство само оказалось в эпицентре международного дипломатического конфликта с Россией, масштабы и последствия которого еще предстоит оценить. В том числе и ее союзникам.

- Вы полагаете, что эта тема будет главной во время нахождения Макея в Лондоне?

- По официальной информации, программой визита предусмотрены еще несколько мероприятий, в частности «круглый стол» на тему «Современная Беларусь и ее место в Европе». Эту дискуссию организует лондонский Центр европейских реформ. Руководителя этого центра Чарльза Гранта Макей принимал у себя в начале этого года. Так что можно предположить, что эта встреча в Минске и дала старт подготовке нынешнего визита Макея, которую обе стороны старались почему-то усердно скрывать. И как казалось беларускому МИД успешно.

Но, тогда еще ничего не предвещало «химического скандала» с русским шпионом, приведшего сегодня к масштабному кризису Москвы с евроатлантическим сообществом. Как известно, многие шпионы, дипломаты сегодня вынуждены вернуться домой.

- Да, но буквально накануне появления Макея в Лондоне, у него состоялся телефонный разговор с коллегой Лавровым. Что известно о его содержании?

- Этот разговор ( непонятно по чьей инициативе) состоялся 24 марта. Насколько известно, оба министра обсуждали, к примеру, предстоящее в Минске заседание Совета глав МИД стран СНГ. А также « актуальные вопросы беларуско-российских отношений». Эти вопросы представляются интересными и потому, что вместо Лаврова в Лондоне оказался Макей. Как известно, британская сторона просто аннулировала, из-за «дела Скрипаля», свое приглашение Лаврову. Но я бы не стал в этом контексте придавать визиту Макея какое-то особое значение. Несмотря на существующие соглашения о координации внешней политики Беларуси и РФ, их политический вес в международной политике разный. И все декларации, типа «донор региональной безопасности», « беларуский ситуативный нейтралитет» и тому подобное, не могут существенно влиять на взрывоопасную ситуацию в Европе. Особенно при жестких союзнических обязательствах в военно- политической сферах перед Россий.

- Насколько сегодня нарастающий конфликт Москвы с западом может повлиять на беларуско-британские отношения?

- Следует признать, что в последнее время их динамика позитивная. В частности, в торгово-экономической сфере. Существует определенный оптимизм в развитии сотрудничества и в банковской сфере. И тут я бы хотел особо отметить мало афишируемое военное сотрудничество между двумя странами. Важным моментом развития сотрудничества стал визит военной делегации во главе с генералом Воиновым в Лондон в декабре минувшего года. Вообще, успехи военной дипломатии Беларуси на западном направлении, как-то порою просто замалчиваются в различных СМИ. Зато, надо полагать, находятся под пристальным вниманием восточного союзника, коим нередко в беларуских официальных СМИ стали называть Россию. А она продолжает влиять на Беларусь во всех сферах. В том числе, определяя градус двусторонних отношений с недружественными РФ странами, среди которых сегодня оказались не только Великобритания, но и почти все соседи суверенной Беларуси.