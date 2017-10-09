Э. Зингериса предложил на эту должность председатель фракции Европейской народной партии Аксель Фишер.

Э. Зингерис поборется за этот пост с представительницей Кипра Стеллой Кириакиди.

Председатель ПАСЕ будет избираться 9–13 октября во время осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

ПАСЕ - наиболее широко представленная ассамблея в Европе, она объединяет делегатов из национальных парламентов 47 стран.