Член делегации парламента Литвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Эмануэлис Зингерис выдвинут кандидатом на должность председателя ПАСЕ, сообщил офис парламентария.
Emanuelis Zingeris
© Vilma Deveikytė

Э. Зингериса предложил на эту должность председатель фракции Европейской народной партии Аксель Фишер.

Э. Зингерис поборется за этот пост с представительницей Кипра Стеллой Кириакиди.

Председатель ПАСЕ будет избираться 9–13 октября во время осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

ПАСЕ - наиболее широко представленная ассамблея в Европе, она объединяет делегатов из национальных парламентов 47 стран.

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