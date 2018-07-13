Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите НАТО в Брюсселе не избежала встречи с представителями прокремлевского телеканала "Россия 1", которые тщетно пытались добиться от политика признания в страхе перед "российсской угрозой".
Dalia grybauskaitė. Europos Vadovų Tarybos posėdis, kuriame svarstomos sankcijos Rusijai
© AP/Scanpix

"Мы не боимся", - кратко ответила Д.Грибаускайте.

В кулуарах саммита ведущая пропагандистской передачи Ольга Скабеева попыталась остановить Грибаускайте для разговора и спросила, в чем Литва сейчас видит российскую угрозу, описывает ситуацию украинское издание "Обозреватель".

Статьи по теме:
Администрация президента Литвы об "Искандерах": не надо иметь иллюзий относительно России  (439)
Грибаускайте: с первой встречи с Путиным я получила список требований  (270)

Д.Грибаускайте напомнила предствителю канала о размещенных в Калиниградской области "Искандерах".

"Сегодня "Искандеры" в Калининграде. Посмотрите, что они делают!" — резко ответила ей политик.

После просьбы О.Скабеевой объяснить, что она имеет в виду, лидер Литвы парировала:

"Это вы объясните мне, пожалуйста" .

Скабеева уточнила, можно ли считать ответы политика свидетельством того, что Литва всерьез напугана российской угрозой, и получила ответ Грибаускайте.

"Не-не-не, мы не боимся, никого не боимся!" — возразила политик.


Это уже не первая попытка представителей провластных российских СМИ взять интервью у президента Литвы на саммитах НАТО. Д.Грибаускайте, как правило, игнорирует их вопросы.

Участники проходившего на этой неделе саммита НАТО в Брюсселе подтвердили, что к 2024 году будут выделять на оборону минимум 2% от внутреннего валового продукта.

Лидеры стран НАТО на саммите также приняли итоговую декларацию. В свете ухудшившейся ситуации в области безопасности страны НАТО, среди прочего, намерены усилить свое присутствие в Восточной Европе.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Кремле заявили, что размещение "Искандеров" под Калининградом никого не должно волновать (188)

В Кремле назвали размещение "Искандеров" в...

В Литве ждут Patriot: военное руководство НАТО в течение года внесет предложения по ПВО (169)

Руководители стран НАТО в среду поручили военному...

На прицеле у размещенных рядом с Литвой "Искандеров" – не только Вильнюс (428)

5 февраля Россия разместила в Калининградской...

Президент Литвы в ООН: Кремль не способен побороть свою ненависть к Западу Представители России не стали слушать выступление президента Литвы (609)

Руководство России никак не может побороть свою...

Грибаускайте об учениях "Запад-2017": только не надо нас пугать (282)

Цель российско-белорусских военных "Запад" - напугать...

Посол ЕC в России рассказал про вопрос Путина о Грибаускайте: "Чего она на меня все время гонит?" (339)

Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас рассказал...

Политика

Балтийским странам будет вручена Вестфальская премия (2)

Президент Литвы Даля Грибаускайте в пятницу...

"Мы никого не боимся": президент Литвы ответила прокремлевской "России 1" (152)

Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите НАТО в...

Президент Литвы: новое расследование – месть олигархов (68)

Президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...

Трамп и Путин во время встречи могут обсудить военные учения в странах Балтии (14)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в следующий...

Президент Литвы: "позитивная агрессия" Трампа сработала (235)

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте заявила,...

TOP новостей

"Мы никого не боимся": президент Литвы ответила прокремлевской "России 1" (152)

Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите НАТО в...

Мужчина попал в нелепую ситуацию: "Содра" считает несуществующий долг и пеню (12)

Клайпедчанин уже больше года не находит общего языка с...

Карбаускис рассказал, кому налог на автомобиль платить не придется (38)

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что не...

Пациенты и фармацевты не знают, что делать с отозванными с рынка лекарствами (4)

После того как Государственная служба по контролю над...

Американский суд принял неблагоприятное для Венцкене решение (10)

12 июля Неринга Венцкене снова предстала перед судом в...