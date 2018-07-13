"Мы не боимся", - кратко ответила Д.Грибаускайте.
В кулуарах саммита ведущая пропагандистской передачи Ольга Скабеева попыталась остановить Грибаускайте для разговора и спросила, в чем Литва сейчас видит российскую угрозу, описывает ситуацию украинское издание "Обозреватель".
Д.Грибаускайте напомнила предствителю канала о размещенных в Калиниградской области "Искандерах".
"Сегодня "Искандеры" в Калининграде. Посмотрите, что они делают!" — резко ответила ей политик.
После просьбы О.Скабеевой объяснить, что она имеет в виду, лидер Литвы парировала:
"Это вы объясните мне, пожалуйста" .
Скабеева уточнила, можно ли считать ответы политика свидетельством того, что Литва всерьез напугана российской угрозой, и получила ответ Грибаускайте.
"Не-не-не, мы не боимся, никого не боимся!" — возразила политик.
Это уже не первая попытка представителей провластных российских СМИ взять интервью у президента Литвы на саммитах НАТО. Д.Грибаускайте, как правило, игнорирует их вопросы.
Участники проходившего на этой неделе саммита НАТО в Брюсселе подтвердили, что к 2024 году будут выделять на оборону минимум 2% от внутреннего валового продукта.
Лидеры стран НАТО на саммите также приняли итоговую декларацию. В свете ухудшившейся ситуации в области безопасности страны НАТО, среди прочего, намерены усилить свое присутствие в Восточной Европе.
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