Министр финансов Вилюс Шапока отмечает, что МВФ признает, что эти сферы в Литве самые неэффективные.

"Особо важно сконцентрироваться и ускорить реорганизацию секторов образования и здравоохранения. В противном случае экономическое развитие не будет слаженным", – отметил В. Шапока.

Кроме того, эксперты МВФ призвали Литву развивать налоговую базу в недвижимости и охране окружающей среды.

Представители МВФ считают, что с замедлением роста мировой экономики развитие литовского хозяйства остается достаточно сильным и сбалансированным.

Делегация МВФ, возглавляемая Борхией Грасией, работала в Литве неделю – с минувшей пятницы.