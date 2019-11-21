Министр финансов Вилюс Шапока отмечает, что МВФ признает, что эти сферы в Литве самые неэффективные.
"Особо важно сконцентрироваться и ускорить реорганизацию секторов образования и здравоохранения. В противном случае экономическое развитие не будет слаженным", – отметил В. Шапока.
Кроме того, эксперты МВФ призвали Литву развивать налоговую базу в недвижимости и охране окружающей среды.
Представители МВФ считают, что с замедлением роста мировой экономики развитие литовского хозяйства остается достаточно сильным и сбалансированным.
Делегация МВФ, возглавляемая Борхией Грасией, работала в Литве неделю – с минувшей пятницы.
В Литву с двухдневным визитом прибыл президент Польши
В Литву с двухдневным визитом прибыл польский...
Министр: обсуждение финансирования обороны посылает неправильный сигнал союзникам (9)
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что...
МВФ призывает Литву ускорять реформы в сферах здравоохранения и образования (4)
Миссия Международного валютного фонда ( МВФ ),...
Карбаускис: общество не поймёт рост оборонного бюджета без выделения средств учителям (3)
В четверг лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис...
Сейм Литвы одобрил повышение акцизов на алкоголь, бензин и дизельное топливо (40)
Парламент Литвы в четверг после обсуждения одобрил...
TOP новостей
Фонд социального страхования: каждый третий житель Литвы получает 1277 евро в месяц и больше (183)
Зарплаты в Литве продолжают расти – об этом сообщает...
Обналичить деньги в Литве будет все сложнее: какой предлагают выход (112)
450 000 – такое количество жителей Литвы не пользуется...
В Литве заговорили о новой форме дополнительных выходных: бизнес не спешит на помощь президенту (7)
Предложение президента Литвы Гитанаса Науседы о...
Прокуроры провели пресс-конференцию: в подвале одного дома в Литве обнаружен 1 млн. евро наличными (15)
Служба расследования финансовых преступлений ( СРФП )...
Последствия алитусского пожара: матери хотят проверить качество своего молока (5)
Кормящие матери из Алитуса говорят, что хотят...