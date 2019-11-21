Миссия Международного валютного фонда (МВФ), работавшая в Литве, призывает страну ускорить структурные реформы, призванные повысить производительность труда, прежде всего в сферах здравоохранения и образования, сообщило Министерство финансов.
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Министр финансов Вилюс Шапока отмечает, что МВФ признает, что эти сферы в Литве самые неэффективные.

"Особо важно сконцентрироваться и ускорить реорганизацию секторов образования и здравоохранения. В противном случае экономическое развитие не будет слаженным", – отметил В. Шапока.

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Кроме того, эксперты МВФ призвали Литву развивать налоговую базу в недвижимости и охране окружающей среды.

Представители МВФ считают, что с замедлением роста мировой экономики развитие литовского хозяйства остается достаточно сильным и сбалансированным.

Делегация МВФ, возглавляемая Борхией Грасией, работала в Литве неделю – с минувшей пятницы.

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