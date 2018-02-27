Министерство отреагировало на критику со стороны Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) по поводу вступивших с января в силу ограничений и утверждает, что вступившие с января в силу изменения порядка выдачи виз иностранцам, приезжающим в Литву в коммерческих целях, "позволят автономнее, прозрачнее и проще получить визу, отказавшись от посреднических услуг третьих сторон".

"Важно отметить, что приглашение для иностранца, желающего получить деловую визу, не является необходимым. Поэтому данное ограничение по поводу приглашений предположительно поможет сделать более прозрачной процедуру подачи документов и уменьшить "тень" в экономике, поскольку неограниченное число приглашений создавало благоприятные условия для создания предприятий, занимающихся фиктивными посредническими услугами и стремящихся заработать на этом прибыль", - говорится в пресс-релизе МВД.

Изменения, внесенные МВД И МИД, предусматривают, что с января находящееся в Литве предприятие в течение года может предоставить не более 50 приглашений для получения коммерческой визы. До этой поры число таких прошений не ограничивалось.

Подчеркивается, что, как и до сих пор, предприниматели могут приобрести визы без посредников, заплатив за оформление документов 60 евро.

Как писала газета Lietuvos rytas, возможностью получить деловую визу с использованием приглашений от литовских предприятий до этого времени пользовались предприниматели из Казахстана, Киргизии, которые покупали в Литве привезенные из западных стран подержанные автомобили.

Газета пишет, что поскольку из-за нового порядка предпринимателей из третьих стран стало меньше, автомобильные рынки и гостиницы теперь сталкиваются с проблемами.