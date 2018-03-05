Такое предложение на пресс-конференции в понедельник представил министр внутренних дел Эймутис Мисюнас. По его словам, такой вариант реформы миграционных функций предварительно одобрили и другие министры, на правительственном совещании этот вопрос по существу будет рассматриваться в середине марта.

После основания новой службы ее руководителя будут искать путем объявления конкурса, по этой причине нынешняя глава Департамента миграции Эвелина Гузинскайте лишится работы, хотя она может претендовать на возможность возглавить новую структуру.

Новая служба не будет ответственной за стратегические решения, их будут принимать формируемая из нескольких министров Миграционная комиссия и группа по миграционным делам в самом МВД.

В прошлом году Э. Мисюнас предлагал упразднить Департамент миграции и передать его функции полиции, но эта идея вызвала критику.

В январе в Литве фиксировался крупнейший поток иммигрантов за последние несколько лет, а в адрес Департамента миграции звучат претензии в том, что он не готов к этим переменам.