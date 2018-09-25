Постановление о дате муниципальных выборов вступает в силу 7 ноября, это будет датой начала предвыборной кампании.
Официальной датой начала президентской предвыборной кампании будет 12 ноября, а кампании выборов в ЕП - 26 ноября.
Муниципальные выборы в Литве состоятся 3 марта, а президентские - 12 мая
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