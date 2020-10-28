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Москва призвала Литву пересмотреть готовящуюся тремя странами Балтии новую методику торговли электроэнергией с Россией, по которой с запуском Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) значительно сократятся объемы торговли с Россией, сообщили источники BNS.
Москва призывает Литву пересмотреть новую методику торговли электроэнергией с Россией
© Itar-Tass / Scanpix

Министр энергетики России Александр Новак прислал ноту министру энергетики Литвы Жигимантасу Вайчюнасу, в которой призывает не применять дополнительный коэффициент в отношении и так сократившейся торговли электроэнергией через латвийско-российскую перемычку ЛЭП. Именно этот коэффициент Москва оценивает как основной негативный элемент методики.

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Москва также призывает открыть для торговли российско-эстонскую перемычку, которая согласно новой методике будет закрыта.

"По нашим оценкам, применение Методики имеет дискриминационный характер, ухудшая текущие условия для осуществления торговли в отношении единственного торгового партнера – Российской Федерации, и неизбежно приведет к снижению соответствующих поставок в объеме около 1 млрд киловатт-часов в год", – говорится в письме Новика, которое видело BNS.

Кроме того, российский министр заверяет, что российский экспортер "Интер РАО" сможет своевременно предоставить гарантии (сертификаты) происхождения электроэнергии, которые бы доказывали, что поступающая в Балтийские страны электроэнергия произведена в России.

Он также отмечает, что если Литва закроет торговлю на перемычке ЛЭП с Беларусью мощностью 1300 мегаватт, то поставки российской электроэнергии через латвийско-российскую перемычку сократятся до 900 мегаватт, а если будет применен дополнительный коэффициент в 0,62, до приблизительно до 600 мегаватт.

Представитель министра энергетики Литвы по связям с общественностью Аурелия Верницкайте подтвердила BNS, что нота России получена, но она отказалась комментировать ее содержание.

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