Россия ответит на публикацию в Литве «списка Магнитского», исходя из «принципа взаимности», заявили «РИА Новости» в департаменте информации и печати МИД.
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«Откровенно русофобские действия литовских законодателей и властей уже давно не удивляют. Литва, как известно, определила себе самое неблаговидное место в развязанной на Западе антироссийской истерии», — подчеркнули в ведомстве.

По мнению МИД, публикация «списка Магнитского» в Литве является «очередным подтверждением этого стремления Вильнюса любой ценой доказать свою враждебность в отношении России».

«Как всегда в подобных ситуациях, будем действовать, исходя из принципа взаимности. Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет, их в Литве сегодня предостаточно», — сказали в департаменте информации и печати.

В понедельник, 15 января, литовские власти опубликовали свой аналог «списка Магнитского». По мнению Вильнюса, включенные в него лица связаны с коррупционными преступлениями, отмыванием денег или нарушениями прав человека. Всего в списке фигурируют 49 человек, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель СКР Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, несколько российских судей и другие.

РБК
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