"Я могу подтвердить, что посол был приглашен", - сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
В начале недели стало известно, что Литва решила выслать трех российских дипломатов, чтобы продемонстрировать, таким образом, солидарность с Великобританией в реакции на отравление бывшего российского шпиона.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что деятельность лиц, объявленных персонами нон грата, не согласуется с дипломатическим статусом.
Такая формулировка означает, что Литва считает их сотрудниками российской разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.
"Мы вручили ноту послу, о том, что три сотрудника посольства объявляются персонами нон грата в связи с деятельностью, которая не согласуется со статусом дипломата", - сказал 26 марта глава МИД.
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