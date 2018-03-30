В связи с тем, что Москва собирается ответить на высылку трех российских дипломатов из Литвы, в МИД России в пятницу был приглашен литовский посол Рямигиюс Мотузас.
Remigijus Motuzas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Я могу подтвердить, что посол был приглашен", - сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.

В начале недели стало известно, что Литва решила выслать трех российских дипломатов, чтобы продемонстрировать, таким образом, солидарность с Великобританией в реакции на отравление бывшего российского шпиона.

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс отметил, что деятельность лиц, объявленных персонами нон грата, не согласуется с дипломатическим статусом.

Такая формулировка означает, что Литва считает их сотрудниками российской разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.

"Мы вручили ноту послу, о том, что три сотрудника посольства объявляются персонами нон грата в связи с деятельностью, которая не согласуется со статусом дипломата", - сказал 26 марта глава МИД.

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