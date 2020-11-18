О том, что значит победа Майи Санду для Молдовы, как изменится ее внешняя политика и взаимоотношения с Россией, а также варианты решения вопроса Приднестровья в студии Delfi мы обсудили с экспертами из Молдовы: редактором русскоязычного отдела RISE Moldova и одним из авторов расследовательского проекта "Кремлинович" о влиянии администрации президента России на молдавских политиков Владимиром Тхориком, а также с директором Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-centre Сергеем Манастырлы.
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