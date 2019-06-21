Мисюнас обсудил с вьетнамским коллегой нелегальную миграцию и дальнейшее сотрудничество

В пятницу в Вильнюсе министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас обсудил с вьетнамским министром общественной безопасности То Ламом подписанное в январе соглашение о более сжатых сроках депортации вьетнамских мигрантов, нелегально прибывающих в Литву, и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Eimutis Misiūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

"Это соглашение особенно важно для сотрудничества наших служб, с целью выявления личностей вьетнамских граждан и облегчения выдачи их личных документов, а также для обеспечения более быстрого осуществления процедур", – цитируются в пресс-релизе министерства слова Э. Минисюнаса.

В ходе встречи также обсуждались и перспективы сотрудничества стран в борьбе с организованной преступностью и преступлениями в виртуальном пространстве.

Статьи по теме:
Правительство Литвы обещает сокращение теневого сектора в строительстве и торговле  (7)
В Cейме Литвы нашлись миллионеры  (48)

По данным пограничников, в 2015 году из Литвы были депортированы 374 вьетнамца, в позапрошлого году 210, в 2017 – 85, а в прошлом – 122 нелегальных мигранта.

В этом году из Литвы во Вьетнам были депортированы 12 вьетнамцев, 23 были возвращены в Латвию, в страну из которой они попали в Литву. Сейчас в Центре регистрации иностранцев в Пабраде находятся трое вьетнамцев.

Договор был подписан с Вьетнамом с тем, чтобы бороться с незаконной миграцией. Для вьетнамских нелегалов Литва была транзитным государством, через которое они следовали в Западную Европу.

В Литву вьетнамцы чаще всего попадали из Белоруссии или Латвии, а в эти страны - из России.

Литва могла депортировать граждан Вьетнама и прежде, однако процесс был значительно сложнее и иногда мог тянуться годами.

Статьи по теме:

Глава МВД: в Литве лесные пожары потушены, однако опасность остается высокой

Бушевавшие на этой неделе в Литве пожары в лесах и на...

Глава МВД Литвы уверяет, что пакт ООН о миграции не ограничит суверенитет стран (5)

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...

Политика

Мисюнас обсудил с вьетнамским коллегой нелегальную миграцию и дальнейшее сотрудничество

В пятницу в Вильнюсе министр внутренних дел Литвы...

В рейтинговой таблице - рокировка: жители Литвы нашли нового любимца вместо Грибаускайте (16)

Последний опрос общественного мнения показал, что...

Глава МИД Литвы призывает грузин избегать насилия после столкновений у парламента (26)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...

Президент Литвы предупреждает, что влияние лидеров стран ЕС при разделе постов падает (41)

В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте...

Литва приветствует прогресс в расследовании катастрофы самолета MH17 (25)

МИД Литвы в четверг приветствовало прогресс,...

TOP новостей

В рейтинговой таблице - рокировка: жители Литвы нашли нового любимца вместо Грибаускайте (16)

Последний опрос общественного мнения показал, что...

Прогноз ООН: в конце столетия численность населения Литвы будет 1,5 млн человек (190)

ООН прогнозирует, что в конце двадцать первого века...

В центре Вильнюса вырастает второй Перкункемис: жители паникуют, а застройщик пожимает плечами (4)

В Вильнюсском микрорайоне Шнипишкес, на улице Кярнавес,...

Чешскому цирку запретили выступать в Литве со слоном

В четверг Агентство по вопросам окружающей среды Литвы...

После праздника Ивана Купалы ожидается волна испорченных телефонов: как защитить свой? (5)

По мере приближения длинных летних выходных Ивана...