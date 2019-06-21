"Это соглашение особенно важно для сотрудничества наших служб, с целью выявления личностей вьетнамских граждан и облегчения выдачи их личных документов, а также для обеспечения более быстрого осуществления процедур", – цитируются в пресс-релизе министерства слова Э. Минисюнаса.
В ходе встречи также обсуждались и перспективы сотрудничества стран в борьбе с организованной преступностью и преступлениями в виртуальном пространстве.
По данным пограничников, в 2015 году из Литвы были депортированы 374 вьетнамца, в позапрошлого году 210, в 2017 – 85, а в прошлом – 122 нелегальных мигранта.
В этом году из Литвы во Вьетнам были депортированы 12 вьетнамцев, 23 были возвращены в Латвию, в страну из которой они попали в Литву. Сейчас в Центре регистрации иностранцев в Пабраде находятся трое вьетнамцев.
Договор был подписан с Вьетнамом с тем, чтобы бороться с незаконной миграцией. Для вьетнамских нелегалов Литва была транзитным государством, через которое они следовали в Западную Европу.
В Литву вьетнамцы чаще всего попадали из Белоруссии или Латвии, а в эти страны - из России.
Литва могла депортировать граждан Вьетнама и прежде, однако процесс был значительно сложнее и иногда мог тянуться годами.
Мисюнас обсудил с вьетнамским коллегой нелегальную миграцию и дальнейшее сотрудничество
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