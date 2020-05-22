Минюст Литвы предлагает продлить досрочное голосование и голосование на дому

Сейчас досрочное голосование и голосование на дому проводится только два дня.

Министр юстиции Эльвинас Янкявичюс отмечает, что предстоящие в октябре выборы в сейм будут организованы с соблюдением необходимых условий безопасности, а избирателям постараются создать максимально благоприятные условия, чтобы воспользоваться избирательным правом.

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"Мы предлагаем продлить время досрочного голосования и голосования на дому, чтобы все процедуры можно было совместить с требованиями соблюдения обязательной социальной дистанции и слаженно организовать выборы, соответствующие демократическим стандартам", - говорит Э. Янкявичюс.

Как отмечает Минюст, в подготовленных поправках предусмотрено, что в условиях экстремальной ситуации или события, когда необходимо избегать массового скопления людей, предоставляется возможность в случае необходимости и для обеспечения безопасности избирателей увеличить число мест для голосования. Сейчас можно голосовать только в помещениях самоуправления.

Также предлагается увеличить число дней для досрочного голосования с двух до четырех - чтобы можно было голосовать с понедельника по четверг. Сейчас досрочно можно голосовать только в среду и четверг.

Количество дней для голосования на дому тоже предлагается увеличить с двух до четырех. Представители избирательной комиссии придут к избирателю на дом во время предвыборной недели со среды до субботы. Сейчас голосовать на дому разрешается только в последнюю пятницу и субботу перед днем голосования.

Э. Янкявичюс отмечает, что действующее сейчас правовое регламентирование во время пандемии может вызвать риски для здоровья людей, а это будет удерживать избирателей от участия в выборах и снижать доверие к демократическим процессам.

По предварительным подсчетам Главной избирательной комиссии, для реализации этих предложений потребуется около 1,9 млн евро, еще около 3 млн евро понадобится на необходимые для избирателей средства защиты.