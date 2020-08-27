Минско-Могилёвский архиепископ: cитуация в Беларуси – очень плохая

"Ситуация очень плохая. Общество сильно расколото. Хуже всего, что пострадавшие говорят: "Мы не простим", - в четверг сообщил BNS по телефону Тадеуш Кондрусевич.

В настоящее время он находится в Польше - принимал участие в службе, проходившей в Белостоке. Здесь Тадеуш Кондрусевич в четверг распространил заявление в знак протеста против действий белорусского ОМОНа, который заблокировал входы в Красный костел в Минске.

"Вчера полиция начала разгонять (собравшихся на протестную акцию – BNS) людей, люди побежали в Красный костел. Тогда ОМОН заблокировал все три выхода из костела. Люди были заблокированы 30-40 минут. Затем их выпустили. Конечно, это насильственные действия", - сказал архиепископ.

В распространенном в четверг заявлении Т. Кондрусевича говорится, что блокирование входов в храм и препятствование свободному входу и выходу людей является "грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания".

"Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костела святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь", - также говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что такие действия сотрудников силовых структур не способствуют снятию напряженности ради скорейшего восстановления мира и согласия в белорусском обществе.

Т. Кондрусевич сказал BNS, что Католическая церковь уже не раз призывала не применять насильственных действий против мирных протестующих.

"Милиционеров, омоновцев мы даже призывали раскаяться, говорили, что нужно идти на переговоры", - отметил архиепископ.

Он рассказал, что хотел посетить задержанных в изоляторе, но ему не позволили.

"В прошлую пятницу я встретился с министром внутренних дел Беларуси. (...) Спросил, почему такое насилие применяется. Министр ответил, что такого приказа не давал", - рассказал Т. Кондрусевич.

Он также просил, чтобы было позволено оказывать задержанным духовную помощь, однако услышал ответ "будем решать, посмотрим".

"Сегодня проходит встреча министра иностранных дел Беларуси с послами стран ЕС в Минске. Может быть, что-то сдвинется?" - выразил надежду архиепископ.

Он опасается, что пока события в Беларуси разворачиваются в направлении дальнейшего противостояния.

Озабоченность у священника вызывает и то, что часть общества настроена не прощать пережитое насилие.

"В Гродно один священник рассказывал, что знает сотрудников правоохранительных органов, которые участвовали в подавлении протестов, они не ночуют дома, боятся. Учителя работали в избирательных комиссиях, их обвиняют, что они занимались подтасовками. Все идет к гражданской войне", - выразил опасения Т. Кондрусевич.

Т. Кондрусевич окончил Каунасскую духовную семинарию, работал в Вильнюсе, Друскининкай.