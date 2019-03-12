Республика Беларусь сообщила, что пока не получала письмо литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса с предложением заменить строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) на электростанцию, работающую на газе.
At the Astravyets Nuclear Power Plant building site
© Sputnik / Scanpix

"На 11 марта 2019 года белорусская сторона официально еще не получила предложение литовского премьер-министра. Если она такой запрос получит, свою позицию и аргументы Республика Беларусь изложит в официальном ответе и не планирует публиковать его в СМИ", – заявили в пресс-службе правительства государственному белорусскому агентству новостей "БелТА".

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Правительство Литвы утверждает, что в минувший четверг С. Сквернялис подписал письмо премьеру Беларуси Сергею Румасу с предложением заменить Белорусскую АЭС (БелАЭС) на электростанцию, работающую на газе, который мог бы поставляться через терминал в Клайпеде и планирующийся газопровод между Литвой и Польшей.

Литва уже много лет критикует строительство БелАЭС всего в 20 километрах от границы Литвы и в 50 километрах от самого крупного города страны - Вильнюса. АЭС строит российская корпорация "Росатом".

Первый реактор белорусы планируют запустить в этом, а второй – в следующем году.

С. Сквернялис неожиданно заявил о новом предложении по БелЭАС в конце февраля, а на минувшей неделе уточнил его детали.

Согласно сообщению правительства, если Беларусь откажется от проекта АЭС, то 60% уже созданной инфраструктуры может быть использовано для станции, работающей на газе.

Критики премьера утверждают, что план нереален ни с технической, ни с политической точки зрения, и связывают эти заявления с участием С. Сквернялиса в президентских выборах.

До сих пор литовские должностные лица стремились остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, но не получили поддержки органов ЕС и других государств блока.

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