"На 11 марта 2019 года белорусская сторона официально еще не получила предложение литовского премьер-министра. Если она такой запрос получит, свою позицию и аргументы Республика Беларусь изложит в официальном ответе и не планирует публиковать его в СМИ", – заявили в пресс-службе правительства государственному белорусскому агентству новостей "БелТА".
Правительство Литвы утверждает, что в минувший четверг С. Сквернялис подписал письмо премьеру Беларуси Сергею Румасу с предложением заменить Белорусскую АЭС (БелАЭС) на электростанцию, работающую на газе, который мог бы поставляться через терминал в Клайпеде и планирующийся газопровод между Литвой и Польшей.
Литва уже много лет критикует строительство БелАЭС всего в 20 километрах от границы Литвы и в 50 километрах от самого крупного города страны - Вильнюса. АЭС строит российская корпорация "Росатом".
Первый реактор белорусы планируют запустить в этом, а второй – в следующем году.
С. Сквернялис неожиданно заявил о новом предложении по БелЭАС в конце февраля, а на минувшей неделе уточнил его детали.
Согласно сообщению правительства, если Беларусь откажется от проекта АЭС, то 60% уже созданной инфраструктуры может быть использовано для станции, работающей на газе.
Критики премьера утверждают, что план нереален ни с технической, ни с политической точки зрения, и связывают эти заявления с участием С. Сквернялиса в президентских выборах.
До сих пор литовские должностные лица стремились остановить проект, блокируя импорт электроэнергии с этой станции на уровне ЕС, но не получили поддержки органов ЕС и других государств блока.
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