Советник министра по высшему образованию Эугениюс Буткус подтвердил BNS, что сама Беларусь обратилась к заказчику проекта ЕК с тем, чтобы Литва в силу ее жесткой позиции по вопросу о Белорусской АЭС (БелАЭС) была исключена из проекта. "Если будет объявлена официальная позиция (EK - BNS) не участвовать, то ученые ИЭЛ не будут участвовать в международном проекте ЕК. В случае участия представителей Литвы в проекте они могли бы оказывать влияние в деле достижения обеспечения безопасности, и участие в этом международном проекте с выдвижением международных требований к безопасности может быть положительным моментом", - утверждает бывший глава Центра наук о жизни Вильнюсского университета Э. Буткус в переданном BNS комментарии. По его словам, белорусы обратились в ЕК с тем, чтобы литовцев исключили из проекта, потому что у них есть предубеждение о небезопасности БелАЭС, а это будет вредить работе. Э. Буткус отмечает, что участие Литвы в проекте важно, потому что для Литвы особенно актуален аспект безопасности, между тем Беларусь придерживается стандартов, созданных российскими ведомтсвами. МИД Литвы в пятницу заявил, что ИЭЛ должен пересмотреть свою позицию по поводу участия в проекте. Глава ИЭЛ уверял, что целью проекта является внедрение в Беларуси западных стандартов ядерной безопасности и, на его взгляд, это приносит пользу.

