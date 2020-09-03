Как информировало Минобороны, об этом глава Группы международных связей и операций министерства Каролис Алексас на встрече в среду информировал белорусского атташе обороны в Литве Юрия Харина.
"Представитель Минобороны подчеркнул, что проходящие в стране учения носят оборонный характер и не направлены против какого-либо государства, включая Беларусь. Также было подчеркнуто, что, информируя о военных учениях, Литва демонстрирует прозрачность и ожидает того же от своих соседей", - утверждает Минобороны.
Одни из крупнейших учений Сухопутных сил "Железный волк" совместно с Батальоном сил передового базирования НАТО проводятся каждую весну и осень. Также осенью проводятся учения "Пылающий меч", "Железный волк -2" и другие.
Минобороны отмечает, что военная подготовка Сухопутных сил ориентирована на вооруженную оборону сухопутной территории Литвы, задачи мирного времени и международные операции.
В Беларуси несколько недель продолжаются массовые протесты против правления авторитарного лидера Александра Лукашенко и фальсификации президентских выборов. А. Лукашенко заявил о военной угрозе, исходящей от НАТО и США, и привел в полную боевую готовность основные подразделения армии Беларуси, а также приказал сконцентрировать дополнительные силы у западной границы страны.
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