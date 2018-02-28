Также подготовлены новые предложения касательно социальных гарантий. Ожидается, что они будут мотивировать военных оставаться на службе.

В среду все предложения по улучшению социальных гарантий и мотивации военных были представлены членам парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Было принято решение повысить служебные зарплаты военных в среднем на 30%, по сравнению с 2016 годом. Это повышение уже началось в 2017 году, когда на 5% были повышены служебные зарплаты, в 2018 году с июля планируется повысить еще на 10%, а в 2019 и 2020 годах автоматически будет поднята остальная часть до 30%", - сказал директор департамента по делам персонала Минобороны Жильвинас Томкус.

Он акцентировал, что в реальности зарплата каждого военного будет повышаться индивидуально.

"Это не будет слепое повышение на 30% служебной зарплаты", - отметил Ж. Томкус.

По данным Минобороны, в 2016 году прослуживший год рядовой, моряк получал "на руки" 506 евро зарплаты, в 2020 году такой военный должен будет зарабатывать 665 евро после уплаты налогов и без учета надбавок. Соответственно зарплата капитанов, капитанов-лейтенантов с позапрошлогодних 932 евро поднимется до 1208 евро в 2020 году, а майора, командора-лейтенанта – с 1091 до 1400, полковника, морского капитана – с 1488 до 1863 евро.

Кроме того, планируется дополнительно поощрять офицеров, которые находятся в определенном звании более четырех лет и являются хорошими специалистами.

Представляя новшества Ж. Томкус отметил, что если не будет улучшено социальное обеспечение военных, то не будет мотивации оставаться на службе, и через несколько лет может начаться нехватка офицеров определенного звена.