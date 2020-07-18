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Министерство обороны Литвы (МОЛ) в пятницу выразило озабоченность по поводу объявленных Россией масштабных боевых учений, так как они проходят в ситуации напряженности на Кавказе и в Украине.
Минобороны: масштабные военные учения России вызывают у Литвы озабоченность
© Itar-Tass / Scanpix

Согласно представителям министерства, Россия в пятницу информировала членов Европейской организации по безопасности и сотрудничеству о масштабных внезапных проверках боевой готовности в Западном и Южном военных округах.

По утверждению Москвы, в проверках задействованы 158 тыс. военных, более 26 тыс. единиц вооружения и боевой техники, около 400 воздушных судов и свыше 100 кораблей.

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Министерство заявило, что проверка боевой готовности такого масштаба на фоне армяно-азербайджанского конфликта и продолжающейся агрессии России в отношении Украины вызывает озабоченность.

В комментарии министерства выражается надежда на то, что Российская Федерация будет соблюдать требования Венской конвенции о прозрачности военной деятельности и надлежащим образом проинформирует международное сообщество об учениях, таким образом не допустив усиления военного напряжения между Россией и соседними странами.

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