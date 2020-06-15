"Активность военной авиации Российской Федерации связана с желанием РФ продемонстрировать военную мощь в контексте проходящих военных учений НАТО", – говорится в присланном BNS комментарии министерства.

По данным ведомства, российский военный контингент в Калининграде постоянно усиливается, поэтому есть предположения, что российская военная активность может расти.

"Российский военный контингент в Калининграде постоянно усиливается, внедряются новые системы вооружений, и развивается военная инфраструктура. Этот контингент занимается военной подготовкой, рутинной деятельностью, а также демонстрирует реакцию на учения НАТО", – отмечает министерство.

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"Военная активность Российской Федерации в будущем сохранится, и может расти в связи с дальнейшим усилением калининградской группировки и ее желанием демонстрировать НАТО военную мощь", – также отмечает оборонное ведомство.

Учения Baltops 2020 проходят в Балтийском море 7–16 июня. В них участвуют элементы военно-воздушных сил (ВВС) военно-морских сил (ВМС) из 19 стран НАТО и государств-партнеров, в ходе учений также будут проводиться процедуры воздушной обороны, борьбы с подводной техникой, поиска и обезвреживания мин.

В целом в учениях участвую более 3 тыс. военных, почти по 30 морских и воздушных судов.

Ранее министерство сообщало, что на минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, 8 раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Как сообщило Министерство обороны в понедельник, один самолет "Ил-20" был зафиксирован 8 июня, еще по одному такому самолету фиксировалось 10 и 11 июня.

Десятого июня также были опознаны шесть истребителей "Су-27" и два "Су-24МР", один самолет "Ан-26".