Это соглашение подписано в связи с тем, что в последние годы почти все крупнейшие СМИ Литвы испытали на себе кибернетические атаки.
Соглашение подписала Ассоциация интернет-СМИ, объединяющая порталы новостей delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, alfa.lt и lrt.lt, а также портал бизнес-новостей vz.lt и агентства новостей BNS и ELTA.
Министр обороны Раймундас Кароблис сказал, что кибернетические атаки против СМИ становятся все "более опасными, сложными, комплексными", а эти выпады "могут создать большой хаос в обществе и большой хаос в государстве".
"Мы живем в век цифрового общества, который дает нам действительно большие возможности, делает жизнь более удобней, но как вы знаете, с удобствами приходят и риски, риски кибернетических атак", - отметил министр.
Министерство обороны Литвы и Национальный центр кибернетической безопасности планируют приглашать специалистов по информационным технологиям средств массовой информации для участия в учениях, а также общаться и обмениваться информацией, оказывать помощь на случай кибератак.
Соглашение предусматривает возможность участия представителей СМИ в заседаниях Совета по кибернетической безопасности и совместного тестирования иммунитета к атакам хакеров.
Руководитель Ассоциации интеренет-СМИ Айсте Жилинскене заявила, что средства массовой информации испытывают значительные атаки хакеров с 2010 года.
В прошлом году хакеры взломали систему агентства новостей BNS, разместив на сайте ложное сообщение об отравившихся в Латвии ипритом военных США.
В этом году был взломан портал tv3.lt, на нем была опубликовано ложное сообщение о том, что министр обороны признался в том, что он гей.
Так называемые атаки DDoS в последнее время испытали на себе порталы новостей delfi.lt, lrytas.lt, 15min.lt, а также порталы, принадлежащие компании Diena media news.
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