"С министрами здравоохранения Латвии и Эстонии мы обсудим третий шаг в сотрудничестве государств в деле определения карантина, и особенно смягчение условий для путешественников", – заявил на пресс-конференции в Вильнюсе министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
По его словам, будет решаться, какие показатели заболеваемости COVID-19 могут быть в государствах, чтобы для прибывающих из них в страны Балтии не применялась обязательная двухнедельная самоизоляция и прочие карантинные условия.
Ранее Латвия, Литва и Эстония договорились открыть свои границы гражданам своих стран для свободных путешествий и согласовали показатель, при соблюдении которого выдаются разрешения на рейсы из других стран.
"Был определен показатель, что (в государствах, из которых будет разрешено возобновить рейсы – BNS) количество случаев за последние две недели не должно превышать 25 случаев на 100 тыс. жителей", – сказал А. Верига.
В Балтийских странах до полудня понедельника было подтверждено 4508 случаев заражения новым коронавирусом.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Глава Минздрава Литвы: карантин предложим продлить с началом лета (3)
На пресс-конференции министр здравоохранения Литвы...
В Литве заключено соглашение: в обмен на снижение налогов работодатели обещают не снижать зарплаты (56)
В понедельник в президентском дворце представители...
Жительница Вильнюса рассказала, почему при первой возможности уехала из одного из столичных районов (13)
Есть разные причины, по которым жители решают поменять...
Во время карантина работодатели выплатили щедрые премии: 23 компании заплатили работникам в среднем по 10 000 евро (2)
Несмотря на то, что многие представители бизнеса во...
На этой неделе в столице Литвы начинается пляжный сезон (1)
С 1 июня в столице Литвы начинается пляжный сезон. Этим...