Министры обороны и главкомы семи стран в Клайпеде отметят годовщину объединённых сил

Встреча министров обороны и военачальников состоится на флагманском корабле HMS Albion Военно-морских сил Великобритании, который с конца мая участвует в военных учениях Baltic Protector Baltic Protector (Защитник Балтии).
В этих учениях принимают участие 3000 военнослужащих и 17 кораблей из всех государств, составляющих эти силы.
26 июня на литовском побережье начался один из заключительных этапов учений.
На корабле HMS Albion состоится также пресс-конференция министры обороны Литвы и Великобритании Раймундас Кароблис и Пенни Мордаунт.
Литва в СЭС направила около 150 военнослужащих - подразделение размером с роту, медика и офицера, несущего службу в оперативном штабе в Нортвуде.
Общее количество СЭС составляет около 10 000 военнослужащих.
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