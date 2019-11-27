Министры Литвы, Украины, Эстонии и Швеции осуждают действия РФ, поддерживают Киев

В среду в Таллине министры иностранных дел Литвы, Эстонии, Украины и Швеции обнародовали совместное заявление с осуждением действий России в Украине и поддерживающее евроинтеграционные устремления Киева.
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"Министры обязались поддерживать усилия Украины по превращению в процветающего члена Европейской демократии, а также в формате Восточного партнерства Евросоюза", – говорится в сообщении МИД Литвы.

"В заявлении акцентируется необходимость разрешения военного конфликта на востоке Украины путем реализации Минских соглашений, строго осуждается агрессия России, нарушающая территориальную целостность Украины", – говорится в нем.

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Киев вновь повернулся к Западу в 2014-ом году, когда после массовых протестов из страны был вынужден бежать пророссийский президент Виктор Янукович, отказавшийся подписать договор об ассоциативном членстве Украины в ЕС.

Вскоре после этого Россия аннексировала Крымский полуостров Украины и начала поддерживать сепаратистов в восточной части страны.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Таллине также участвовал в первых неформальных консультациях министерств иностранных дел Литвы и Эстонии.

Подобные консультации уже несколько лет регулярно ведутся между ведомствами Литвы и Латвии, реализующими внешнюю политику.

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