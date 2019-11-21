Как сообщили в Министерстве образования, науки и спорта Литвы, в Декларации Альгирдас Монкявичюс и Дариуш Пионковски договорились в централизованном порядке снабжать школы учебниками на родном языке, обеспечить финансирование учебников и дополнительных учебных пособий.
Для литовских школьников, обучающихся в Польше, будет финансироваться приобретение учебников по литовскому языку, истории, культуре и географии Литвы. Будут также новые учебники для школ нацменьшинств и семинары для учителей о том, как эффективно работать с новыми учебниками и учебными пособиями.
В документе, в частности, стороны также обязуются усилить помощь школам для детей с особыми образовательными потребностями.
А.Монкявичюс отметил, что документ станет "твёрдым и чётким руководством, как нам улучшить качество образования литовского национального меньшинства в Польше и польского национального меньшинства в Литве".
"Обязательства охватывают практически всё: улучшение условий образования, обеспечение учебниками, учебными пособиями, повышение квалификации учителей, непрерывный мониторинг обучения и фиксацию результатов. Следующим шагом будет разработка плана работы, который конкретизирует цели Декларации", - сказал А.Монкявичюс.
В документе также зафиксированы соглашения о систематическом мониторинге качества образования литовского национального меньшинства в Польше и польского национального меньшинства в Литве и периодического обобщения результатов. Обе стороны будут работать вместе, дабы обеспечить правильное использование терминологии, правильного языка и грамотных формулировок при сдаче экзаменов на зрелость.
Обещается к 1 марта 2020 года разработать план реализации положений Декларации. Литва и Польша обязались создать рабочую группу для выполнения положений Декларации и обмена информацией о результатах не реже одного раза в год.
Декларация была подготовлена с учётом соглашений и деклараций, подписанных Литвой и Польшей в 1994–2018 годах, а также предложений группы национальных меньшинств обеих стран.
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