Министры иностранных дел Литвы и Венгрии посетят авиационную базу в Шяуляй

На встрече будут обсуждаться вопросы литовско-венгерского сотрудничества в области безопасности, повестка дня Европейского Союза (ЕС) и НАТО, ситуация в России и Украине. Министры также посетят расположение венгерских военнослужащих, которые в настоящее время осуществляют миссию воздушной полиции НАТО по охране воздушного пространства над Балтийским морем, сообщило МИД.

Венгерские пилоты с четырьмя истребителями JAS-39 Gripen дислоцированы в Шяуляй с начала мая, кроме них там также несут службу испанцы с пятью истребителями F-18.

В последние годы позиции правительств Литвы и Венгрии по отношению к России повестке дня Европейского союза сильно расходились. Венгерские власти неоднократно критиковали санкции ЕС против Москвы и призывали российскую компанию Росатом строить атомные электростанции в стране, а также неоднократно ввязывались в споры с институтами ЕС.