На встрече будут обсуждаться вопросы литовско-венгерского сотрудничества в области безопасности, повестка дня Европейского Союза (ЕС) и НАТО, ситуация в России и Украине. Министры также посетят расположение венгерских военнослужащих, которые в настоящее время осуществляют миссию воздушной полиции НАТО по охране воздушного пространства над Балтийским морем, сообщило МИД.
Венгерские пилоты с четырьмя истребителями JAS-39 Gripen дислоцированы в Шяуляй с начала мая, кроме них там также несут службу испанцы с пятью истребителями F-18.
В последние годы позиции правительств Литвы и Венгрии по отношению к России повестке дня Европейского союза сильно расходились. Венгерские власти неоднократно критиковали санкции ЕС против Москвы и призывали российскую компанию Росатом строить атомные электростанции в стране, а также неоднократно ввязывались в споры с институтами ЕС.
В Литве оценивают перевод Министерства сельского хозяйства в Каунас
Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа...
Министры иностранных дел Литвы и Венгрии посетят авиационную базу в Шяуляй
Министры иностранных дел Литвы и Венгрии Линас...
После информации о депутате Розовой консерваторы просят о расследовании влияния РФ в Литве (44)
Консерваторы, входящие в Комитет по национальной...
Литва и еще 14 стран не признают президентские выборы в Абхазии (29)
Литва и еще 14 государств объявили о том, что не признают...
Премьер-министр Литвы после операции: я верю, что справлюсь и с этим вызовом президент издал декрет, позволяющий Сквернялису взять больничный (30)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 26 августа...
TOP новостей
Известный путешественник похвалил польские дороги, немецкие цены и попенял литовским предпринимателям (43)
Автор портала DELFI Жигмантас Барисас – страстный...
В Вильнюсе значительно подорожает вывоз мусора: будут и другие перемены (5)
Со следующего года жители многоквартирных домов,...
Вильнюс не осмелился поднять плату за парковку, расширят самые дорогие зоны (5)
Компания Вильнюсской мэрии Susisiekimo paslaugos после...
Жители Жежмаряй по-прежнему выступают против дома для инвалидов, на место выехал министр (1)
Жители литовского Жежмаряй по-прежнему выступают...
В Литве воздух местами прогреется до 30 градусов
В Литве продолжается солнечное и жаркое лето. Только...