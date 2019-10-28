Министры иностранных дел Литвы и Финляндии обсудили двусторонние отношения и повестку дня ЕС

Министры сказали, что несмотря на интенсивность отношений между странами, возникают и новые потенциальные области сотрудничества, например, ядерная безопасность, сообщил МИД.
Литва постоянно поднимает вопросы ядерной безопасностью на встречах с должностными лицами зарубежных стран с целью привлечения внимания к строительству в Беларуси Белорусской АЭС (БелАЭС).
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс также обратил внимание своего финского коллеги Пекки Хаависто на приоритеты Литвы в будущем бюджете ЕС, то есть на конвергенцию и сельскохозяйственную политику.
"Мы понимаем, что большая часть средств нового бюджета ЕС будет предназначена для преодоления новых вызовов, однако для Литвы сокращение финансирования этих сфер очень болезненно", – сказал для пресс-релиза литовский министр.
На встрече Л. Линкявичюс также информировал П. Хаависто об организуемой в Литве в следующем году конференции по реформам в Украине и призвал Финляндию снова оказать финансовую поддержку Европейскому гуманитарному университету (ЕГУ) в Вильнюсе.
Финляндия в этом полугодии председательствует в Совете Европейского союза.
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