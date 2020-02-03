По словам литовского министра Линаса Линкявичюса, таким образом сделан первый к шаг к обеспечению интегральности центра.

"Смею утверждать, что мы так и договорились, кажется. Договорились, что имеющийся культурный центр останется интегральным, что для нас самое главное. В ближайшее время будут найдены такие технические решения, но нужно и в будущее смотреть, то есть существует Программа доброго соседства Евросоюза (ЕС). Мы договорились, что наши специалисты, специалисты министерств образования вскоре уже начнут работать вместе над подготовкой технических документов, чтобы улучшить здесь инфраструктуру. Для нас это актуально", – сказал Л. Линкявичюс, который встретился в Римджюнай с главой белорусской дипломатии Владимиром Макеем.

В. Макей также сказал, что встреча была продуктивной, что предпринимаются шаги, чтобы входящий в состав центра детский сад не был переведен в другой населенный пункт - Гервяты.

По его словам, уже первая беседа показала, что "обе стороны настроены на конструктивный подход".

Л. Линкявичюс в понедельник прибыл в Беларусь с визитом после продолжавшегося несколько лет перерыва. После Рымдзюн он посетит костёл в Гервятах.

По данным МИД Литвы, в Беларуси проживает около 5000 литовцев.