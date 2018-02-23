Пресс-секретарь главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса в четверг сообщила, что встреча состоится в Вашингтоне 5 марта.
По словам Расы Якилайтене, министры планируют обсудить вопросы сотрудничества и ситуацию в сфере безопасности в регионе.
Эта встреча состоится за месяц до визита президентов стран Балтии в Вашингтон, где их пример президент США Дональд Трамп.
В Балтийских странах возникла обеспокоенность, когда во время предвыборной кампании Д. Трамп пообещал улучшить отношения с Россией, а НАТО назвал пережитком. Литовские официальные представители с беспокойством наблюдают за его спорами с союзниками в Европе и зачастую непрогнозируемым поведением.
Обнародованные в этом месяце результаты соцопроса показали, что две трети жителей Литвы не доверяют Д. Трампу в том, что он примет правильные решения по важнейшим политическим вопросам.
Однако дипломаты и сторонники Д. Трампа подчеркивают, что, став президентом, он стал говорить о НАТО благосклоннее, беспокоится о военной мощи США, а сотрудники его администрации демонстрируют исключительно большое внимание к странам Балтии.
После аннексии Россией украинского Крыма США незамедлительно в 2014 году прислали по несколько сотен своих военных в каждую из Балтийских стран. В Литве, Латвии и Эстонии создано по международному батальону НАТО, роты вооруженных сил США из этих стран были выведены, сейчас американские военные приезжают на учения из Польши.
Член Сейма Тадас Лангайтис отказывается от мандата "конструктивная работа невозможна" (2)
Представитель оппозиционной фракции литовских...
Грибаускайте с литовскими звездами спела по-эстонски (34)
Президент Литвы Даля Грибаускайте от имени...
Министры иностранных дел Балтийских стран встретятся с Госсекретарем США (12)
В начале марта министры иностранных дел Литвы , Латвии...
Президент: Литва после Brexit хочет сохранить нынешний порядок назначения членов ЕК (7)
После выхода Соединенного Королевства из Евросоюза...
Глава МВД отреагировал на критику президента: я не ищу виноватых
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас ответил...
TOP новостей
Два бывших литовских дипломата поспорили о России (15)
Из-за того, может ли Запад изменить Россию, и как с такой...
Член Сейма Тадас Лангайтис отказывается от мандата "конструктивная работа невозможна" (2)
Представитель оппозиционной фракции литовских...
Большая часть беженцев уехала из Литвы (31)
Спустя два года с тех пор как в Литву приехали первые...
Страшные данные: алкоголь потребляет каждый десятый пятиклассник (21)
Целых 11% пятиклассников в месяц выпивали столько...