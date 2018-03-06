"Мы выразили общую позицию о том, что экономические войны, торговые войны - это не то, чего мы ожидаем. Мы надеемся, что можно будет согласовать позиции", - сказал BNS в телефонном интервью из Вашингтона во вторник ночью литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

На минувшей неделе Д. Трамп заявил, что введет таможенную пошлину на сталь в размере 25%, а на алюминий - 10%. Вскоре Евросоюз заявил, что в ответ обложит пошлинами продукцию США, а Китай предупредил, что "не будет сидеть, сложа руки", если попытаются навредить его интересам.

Л. Линкявичюс утверждает, что сейчас Европа рассматривает возможную реакцию По его словам, министры Балтийских стран акцентировали на встрече с американским коллегой, что "не хотят конфронтации в этой сфере".

По словам министра, по предварительным оценкам, Литва "не находится среди тех стран, которые пострадают наибольшим образом" в связи с пошлинами США.

Экономисты говорят, что прямое воздействие этих мер на литовскую экономику будет небольшим, однако бизнес может потерять часть заказав в странах ЕС, где торговля с США более активная.

Безопасность и оборона

Министры Литвы, Латвии и Эстонии встретились с госсекретарем США во вторник ночью по литовскому времени.

По словам Л. Линкявичюса, на встрече он выразил надежду на более активное военное участие США в регионе.

После аннексии Россией украинского Крыма США незамедлительно в 2014 году прислали по несколько сотен своих военных в каждую из Балтийских стран. В Литве, Латвии и Эстонии создано по международному батальону НАТО, роты вооруженных сил США из этих стран были выведены, сейчас американские военные приезжают на учения из Польши.

"Мы подчеркиваем, что очень благодарны за то, что происходит, однако мы хотим постоянного присутствия - в форме учений, визитов или обучения", - сказал Л. Линкявичюс.

Л. Линкявичюс также отметил, что представил Л. Тиллерсону предлагаемый Литвой план финансовой помощи ЕС Украине, неформально называемый новым планом Маршалла. Он также сказал, что на встрече обсуждалась необходимость координации мер, которые применяют США и ЕС в отношении России.

Литовцы не доверяют

В Балтийских странах возникла обеспокоенность, когда во время предвыборной кампании Д. Трамп пообещал улучшить отношения с Россией, а НАТО назвал пережитком. Литовские официальные представители с беспокойством наблюдают за его спорами с союзниками в Европе и зачастую непрогнозируемым поведением.

Обнародованные в феврале результаты соцопроса показали, что две трети жителей Литвы не доверяют Д.Трампу в том, что он примет правильные решения по важнейшим политическим вопросам.

Однако дипломаты подчеркивают, что, заняв президентский пост, он стал говорить о НАТО благосклоннее, беспокоится о военной мощи США, принял решение отправить вооружения на Украину, а сотрудники его администрации демонстрируют исключительно большое внимание к странам Балтии.

В прошлом году в Литве находился с визитом секретарь по вопросам обороны США Джеймс Маттис, в Эстонии - вице-президент Майк Пенс и председатель Палаты представителей Пол Раян.

Третьего апреля состоится визит президентов стран Балтии в Вашингтон, где их примет президент США Дональд Трамп. Президенты намерены обсудить готовность к июльскому саммиту НАТО, на котором Балтийские страны надеются добиться прогресса в вопросе укрепления воздушной обороны и военных мощностей в Балтийском море.