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За минувшие сутки в Литве процент положительных случаев коронавируса по сравнению с количеством всех проверенных проб был рекордно низким, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Kiril Čachovskij

"За минувшие сутки было сделано рекордно большое число тестов - более 6 тысяч, и установленный процент от 100 проб, этих так называемых положительных тестов - рекордно низкий: примерно у 0,3% всех проверенных лиц подтверждён положительный результат теста на COVID-19. Это рекордно низкий показатель", - сказал А. Верига на пресс-конференции в среду.

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"Это опять же ещё одна иллюстрация того, что Литва действительно очень неплохо справляется с условиями карантина, и пока нам неплохо удаётся справляться с этой болезнью", - сказал министр.

По данным Минздрава, за вторник было проверено 6040 проб, коронавирус установлен в 20 случаях.

Общее число установленных в Литве случаев составляет 1370, 38 заразившихся умерли, 357 - выздоровели.

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