Соглашения с некоторыми производителями продуктов питания о добровольном уменьшении количества сахара, соли, жиров в их продукции подписано в министерстве в четверг. Министр выразил надежду, что такие соглашения подпишут и другие производители.
"Если у нас все будет получаться, то нет никакой логики и никакой надобности вводить какие-то новые налоги", - сказал министр, отвечая на вопрос BNS после церемонии подписания.
"Целью тех обсуждавшихся налогов, которые не предложило правительство, но которые уже были обсуждены авансом и продискутированы в обществе, было достичь в принципе того, что мы сделали сегодняшними соглашениями - то есть чтобы количество сахара в продуктах уменьшалось. У стран, которые пошли таким путем, была та же цель, производители, не желая, чтобы продукт дорожал, просто уменьшали количество сахара. Мы в Литве, чему я могу порадоваться, можем продемонстрировать другой путь решения - договориться с производителями, чтобы они сами сделали это безо всяких налогов", - объяснил А. Вярига.
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