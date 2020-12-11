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В пятницу назначенный министр здравоохранения Артурас Дулькис планирует представить общественности свои планы по управлению ситуации с COVID-19.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Domantas Pipas

Утром он намерен участвовать в заседании Штаба по управлению ситуации с COVID-19, а после этого поделиться наблюдениями и существенными акцентами плана.

"Если новое правительство получит полномочия в пятницу утром, то премьер будет решать вопрос о встрече с экспертами и времени первого заседания правительства, будет решаться вопрос конкретных мер в связи со сложившейся ситуацией, новейшими данными и рекомендациями экспертов", – сказал BNS назначенный министр.

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Назначенный премьер Игрида Шимоните ранее заявляла, что после получения полномочий она созовет экспертный совет, чтобы услышать, какие меры требуются для незамедлительного контроля над распространением COVID-19.

Она подчеркнула, что при необходимости, сразу же будет проведено заседание нового правительства по этому вопросу.

"Наша цель к Рождеству - сохранить как можно больше жизней", – сказала И. Шимоните.

Восемнадцатое правительство получит полномочия в пятницу, если Сейм одобрит представленную им программу.

На этой неделе среднее суточное количество новых зараженных превышает 3 тыс., ежедневно умирают 20-30 человек.

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