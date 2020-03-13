"Мы внесём предложение об объявлении карантина в государстве на следующей неделе, когда соберутся министры", – сказал он.
А. Верига сказал, что объявление карантина позволит подключить ещё более жёсткие меры защиты.
"Тогда уже включаются и очень жёсткие меры, они позволят дисциплинировать тех непослушных, которые очень странно аргументируют отказ от самоизоляции, они говорят: мы не боимся вируса", – сказал министр.
По его словам, карантин позволит упросить и контроль на госгранице.
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