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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что от намерения проверить на коронавирус всех медицинских работников без разбора пришлось отказаться, так как часть их работает из дома и не сталкивается с риском заражения.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Kiril Čachovskij

Так А. Верига прокомментировал на пресс-конференции вступившие в силу на этой неделе свои собственные распоряжения о том, что отказываются от массового тестирования медиков, а также от положения о том, что они должны тестироваться повторно, спустя 7 дней после первого теста.

По его словам, медики по-прежнему остаются одной из наиболее интенсивно тестируемых групп, но сначала тестируются те, кто сталкивается с опасностью коронавируса непосредственно. Он сказал, что массовое тестирование медиков проводится в больницах по длительному уходу, в домах престарелых.

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