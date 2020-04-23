Так А. Верига прокомментировал на пресс-конференции вступившие в силу на этой неделе свои собственные распоряжения о том, что отказываются от массового тестирования медиков, а также от положения о том, что они должны тестироваться повторно, спустя 7 дней после первого теста.
По его словам, медики по-прежнему остаются одной из наиболее интенсивно тестируемых групп, но сначала тестируются те, кто сталкивается с опасностью коронавируса непосредственно. Он сказал, что массовое тестирование медиков проводится в больницах по длительному уходу, в домах престарелых.
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