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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига обещает, что на следующей неделе должна быть создана возможность проверять больше людей на коронавирус, однако эти возможности всё же будут ограничены.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Скорее всего, будет такая возможность, но она будет очень ограниченной", – сообщил министр на пресс-конференции в пятницу в Вильнюсе.

Он не исключил, что можно будет сделать платный тест на коронавирус.

По словам А. Вериги, на следующей неделе специалисты должны подготовить порядок проведения таких проверок.

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"На следующей неделе мы попытаемся выработать такой порядок, чтобы в определённых местах (...) можно было брать эти пробы, но (...) с соблюдением всех требований безопасности", – подчеркнул министр.

По его словам, при создании такой возможности всё будет определяться мерами безопасности.

"Прежде всего, это должно делаться с соблюдением мер безопасности. Если люди думают, что они побегут в какую-нибудь частную клинику сделать тест, то это была бы самая страшная ошибка, какую можно допустить", – сказал министр.

"Если заразившийся человек придет в лечебное учреждение без всякой защиты, он заразит персонал, заразит других людей", – сказал он.

Между тем А. Верига отметил, что отрицательный тест на вирус не означает, что побывавший на зараженной территории или имевший контакт с заразившимся человек сможет не соблюдать режим изоляции.

Медики призывают проверять на коронавирус больше людей

Объединяющие медиков организации Литвы в пятницу распространили открытое заявление о том, что проверять на коронавирус следует всех пациентов с высокой температурой и симптомами инфекции дыхательных путей, невзирая на факторы эпидемиологического риска.

Медики также предлагают расширить перечень учреждений, которые могли бы проводить тестирование на вирус.

Обращение к органам власти подписали 10 объединяющих медиков организаций, в том числе – Литовский профсоюз работников здравоохранения, Литовский форум медиков, Литовское движение медиков и др.

Медики считают, что пробы у людей с лёгкими симптомами следует брать без госпитализации. Только в случаях средней тяжести следует проверять и изолировать людей в медицинских учреждениях.

"Так рационально использовались бы средства и резерв средств защиты, экономились бы изоляционные палаты для тяжёлых больных", – говорится в сообщении.

Медики полагают, что людей с положительными пробами на коронавирус, болеющих в лёгкой форме, следует лечить и изолировать дома, пока пробы не станут отрицательными, а людей, болеющих в средней и тяжёлой формах – лечить в больницах.

По мнению врачей, на данном этапе пандемии необходимо принимать "самые жёсткие меры эпидемиологического контроля, чтобы сохранить здоровье и жизни жителей Литвы".

"Настоятельно призываем органы власти всех уровней выделить адекватное финансирование для проведения в жизнь эпидемиологического контроля – в случае распространения пандемии на государство ляжет куда более тяжёлое финансовое бремя", – говорится в сообщении.

Чтобы усилить контроль над привозными случаями болезни, медики также просят уполномочить правоохрану принять меры по выявлению злостных, повторяющихся нарушений режима самоизоляции.

На сегодняшний день в Литве проверено более 360 проб на коронавирус COVID-19. Сейчас пробы берутся у тех, кто вернулся из опасных стран и почувствовал недомогание, или у тех, у кого симптомы появились после контактов с вернувшимися с опасных территорий, а также у тех, у кого установлена пневмония неясного происхождения.

ru.DELFI.lt
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