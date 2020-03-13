"Скорее всего, будет такая возможность, но она будет очень ограниченной", – сообщил министр на пресс-конференции в пятницу в Вильнюсе.

Он не исключил, что можно будет сделать платный тест на коронавирус.

По словам А. Вериги, на следующей неделе специалисты должны подготовить порядок проведения таких проверок.

"На следующей неделе мы попытаемся выработать такой порядок, чтобы в определённых местах (...) можно было брать эти пробы, но (...) с соблюдением всех требований безопасности", – подчеркнул министр.

По его словам, при создании такой возможности всё будет определяться мерами безопасности.

"Прежде всего, это должно делаться с соблюдением мер безопасности. Если люди думают, что они побегут в какую-нибудь частную клинику сделать тест, то это была бы самая страшная ошибка, какую можно допустить", – сказал министр.

"Если заразившийся человек придет в лечебное учреждение без всякой защиты, он заразит персонал, заразит других людей", – сказал он.

Между тем А. Верига отметил, что отрицательный тест на вирус не означает, что побывавший на зараженной территории или имевший контакт с заразившимся человек сможет не соблюдать режим изоляции.

Медики призывают проверять на коронавирус больше людей

Объединяющие медиков организации Литвы в пятницу распространили открытое заявление о том, что проверять на коронавирус следует всех пациентов с высокой температурой и симптомами инфекции дыхательных путей, невзирая на факторы эпидемиологического риска.

Медики также предлагают расширить перечень учреждений, которые могли бы проводить тестирование на вирус.

Обращение к органам власти подписали 10 объединяющих медиков организаций, в том числе – Литовский профсоюз работников здравоохранения, Литовский форум медиков, Литовское движение медиков и др.

Медики считают, что пробы у людей с лёгкими симптомами следует брать без госпитализации. Только в случаях средней тяжести следует проверять и изолировать людей в медицинских учреждениях.

"Так рационально использовались бы средства и резерв средств защиты, экономились бы изоляционные палаты для тяжёлых больных", – говорится в сообщении.

Медики полагают, что людей с положительными пробами на коронавирус, болеющих в лёгкой форме, следует лечить и изолировать дома, пока пробы не станут отрицательными, а людей, болеющих в средней и тяжёлой формах – лечить в больницах.

По мнению врачей, на данном этапе пандемии необходимо принимать "самые жёсткие меры эпидемиологического контроля, чтобы сохранить здоровье и жизни жителей Литвы".

"Настоятельно призываем органы власти всех уровней выделить адекватное финансирование для проведения в жизнь эпидемиологического контроля – в случае распространения пандемии на государство ляжет куда более тяжёлое финансовое бремя", – говорится в сообщении.

Чтобы усилить контроль над привозными случаями болезни, медики также просят уполномочить правоохрану принять меры по выявлению злостных, повторяющихся нарушений режима самоизоляции.

На сегодняшний день в Литве проверено более 360 проб на коронавирус COVID-19. Сейчас пробы берутся у тех, кто вернулся из опасных стран и почувствовал недомогание, или у тех, у кого симптомы появились после контактов с вернувшимися с опасных территорий, а также у тех, у кого установлена пневмония неясного происхождения.