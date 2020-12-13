"У нас больше нет ни одного муниципалитета, в котором ситуация была бы хорошей. Светофоров больше нет, повсюду горят красные огни. В ближайшем будущем, в зависимости от того, какой будет динамика, похоже, нам нужно будет подумать как минимум о 500 дополнительных койках. Это звучит хорошо, за ними должны стоять наши медицинские сообщества и специалисты. Это будет под большим вопросом", - сказал А. Дулькис.

По его словам, в ближайшее время будет пересмотрена деятельность Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ).

"Нам нужно изменить определенную парадигму и некоторые рабочие принципы, которые помогут нам быстрее выявлять и изолировать, чтобы мы могли остановить цепочку заражений", - сказал А. Дулькис.

По словам министра, в настоящее время НЦОЗ не удается отследить контакты в течение нескольких дней.

"Не нужно делать работу, которая бессмысленна, если проходят поиски контактов, когда эти люди уже заразили других. Речь идет о третьем или пятом дне после заражения, тогда работа становится бессмысленной. Мы должны внедрить такие методы работы, чтобы быть активными в первые 48 часов", - сказал министр.

Правительство во главе с премьер-министром Ингридой Шимоните продлило карантин до 31 января.