"Вероятно, что сегодня хотя бы с одной компанией будет подписан договор. Если это случится, то мы сможем сообщить больше", – сообщил в пятницу на пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

По его словам, идут переговоры и с другими компаниями, однако он отказался их называть, поскольку "это является пожеланием самих компаний".

Директор лаборатории Национального центра общественного здравоохранения Витаутас Зимницкас в пятницу сообщил BNS, что есть перебои с поставками в Литву посылок с реагентами из Китая и Южной Кореи.

Во вторник Минздрав сообщил, что более 10 тыс. реагентов в лабораторию Наццентра общественного здравоохранения должны были поступить еще во вторник, однако их не получено до сих пор.

Министерство планирует, что около 20 тыс. реагентов прибудут на следующей неделе.

С различными поставщиками достигнуто соглашение о доставке 60 тыс. реагентов.

Между тем, ни А. Верига, ни В. Зимницас не указывают, какое количество реагентов осталось.