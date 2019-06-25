Во вторник представитель министра по связям с общественностью Лина Бушинскайте-Шрюбене заявила, что будущее реформы зависит от того, как договорится коалиция.

"Это должно быть общим решением – начинать или не начинать реформу системы здравоохранения, о необходимости которой говорят уже много лет. О том, что она необходима, обязательна и неотложима, не раз говорил и министр А. Верига. К сожалению, все его попытки её инициировать не имели успеха", – сказала советник министра.

Л. Бушинскайте-Шрюбене привела пример: на первичный пакет реформы наложила вето президент, а исправленный после этого проект реформы не удалось даже представить в Сейме, поскольку не было необходимой поддержки со стороны парламентариев.

"Это лишь показывает, что до сих пор прилагались огромные усилия, чтобы эта реформа не была начата, хотя министр А.Верига был готов взяться за лидерство при её осуществлении. Несмотря на то, что эта реформа непопулярна, хоть и очень нужна стране, потому что каждая реформа или изменение вызывают недовольство общества", – заявила она.

По словам советника министра, "А.Верига не будет больше сам инициировать проведение этой реформы, но, если правящая коалиция едино договорится о том, что она нужна, и будут созданы правовые предпосылки для ее начала, министр с удовольствием возьмется за лидерство, что не раз уже декларировал".

Лидер партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что на переговорах о правящей коалиции договорились не выдвигать реформу районных больниц.

"Одним из наших требований было, (…) чтобы не выдвигалась реорганизация районных больниц, и чтобы районные больницы не закрывались. В переговорной группе было достигнуто такое соглашение", – сказал журналистам Р. Жемайтайтис.

В этом году Еврокомиссия констатировала, что Литве было бы полезно консолидировать сеть больниц. По мнению должностных лиц из Брюсселя, здравоохранение в Литве недостаточно эффективное, большое внимание уделяется дорогому лечению в больницах, и слишком мало – первичному здравоохранению, превенции болезней, в секторе недостаточный контроль качества, лечащиеся застрахованные лица должны доплачивать достаточно много собственных средств.

"Социал-трудовики" предлагают пересмотреть ценообразование на услуги

Фракция Литовской социал-демократической трудовой партии в Сейме положительно оценивает заявление А. Вериги, что он больше не будет инициировать проведение реформы здравоохранения, если по этому вопросу не будет соглашения правящей коалиции, заявила представитель фракции по связям с общественностью Эвелина Буткуте-Лаздаускене.

По мнению фракции "социал-трудовиков", реформа не была в достаточной степени подготовлена и понятна ни медикам, ни пациентам. Лидер Литовской социал-демократической трудовой партии Гедиминас Киркилас порадовался, что идея о закрытии региональных больниц была отклонена.

"Во время голосования в Сейме по реформе здравоохранения наша фракция ЛСДТП голосовала против, поскольку в предложении не было до конца понятно ни медикам, ни пациентам, как будет меняться порядок, почему одни больницы остаются, а другие закрываются. Наконец-то была отклонена идея вновь "протолкнуть" реформу, которая вряд ли принесла бы пользу обществу. По нашему мнению, значительно важнее привести в порядок доступность услуг здравоохранения, имея в виду платные и бесплатные услуги", – убежден лидер ЛСДТП Г.Киркилас.

Один из членов переговорной группы по созданию новой коалиции, староста фракции "социал-трудовиков" Андрюс Палёнис сказал, что в список требуемых партией программных пунктов было включено и реальное приближение услуг к пациентам.

"Честно говоря, мы обязаны сдвинуть ситуацию с места и изменить порядок услуг: сегодня люди должны ждать бесплатных услуг в очередях месяцами, в то же время на платной основе их можно получить уже на следующий день. Примеров множество. Если ты получаешь место в августе для бесплатного прохождения магнитно-резонансной томографии, то за 200 евро ту же самую услугу ты можешь получить уже завтра. Мы предлагаем решить этот вопрос пересмотром порядка и ценообразования в сфере услуг в системе здравоохранения", сказал А. Палёнис.

Реформа коснётся районных больниц

DELFI напоминает, что по утвержденной Cеймом реформе системы здравоохранения министр здравоохранения должен получить право утверждать сеть учреждений здравоохранения, и средства из больничных касс в первую очередь будут направляться в учреждения из этой сети.

Согласно реформе, большинство районных больниц в будущем должны стать учреждениями по уходу, хотя заявлялось, что ни одно учреждение не будет закрыто.

В конце прошлого года министр А. Верига сделал несколько предложений по системе здравоохранения. Что же предлагается?

Предлагается расширить круг основателей учреждений здравоохранения, т. е. их учредителями может быть государство совместно с самоуправлениями и университетами. Изменения предусматривают критерии формирования сети учреждений здравоохранения. В них должны будут круглосуточно предоставляться услуги скорой помощи, обеспечиваться многопрофильность услуг (т.е. стационарные услуги как минимум трех видов, например, хирургии, терапии, педиатрии, акушерства, психиатрии).

Предлагается утвердить, что сеть предоставляющих стационарные услуги учреждений здравоохранения будет формироваться как из государственных, так и из частных учреждений, если они соответствуют предусмотренным законом критериям формирования сети. Эту сеть должно формировать правительство или уполномоченные им ведомства по предусмотренным в законе критериям.

Сеть подлежит периодическому пересмотру и утверждению каждые пять лет.

Пациенты в учреждении здравоохранения должны оказываться в течение 1 часа.

Предлагают учредить правления учреждений здравоохранения, которые будут состоять из независимых компетентных лиц с безупречной репутацией. Министерство надеется, что это изменение повлияет на прозрачность деятельности учреждений. Такие же критерии выдвигаются и к членам совета - советы наблюдателей будут действовать в тех учреждениях, в которых не будет правления.

Предлагают организовать региональные советы, которые будут выше правлений и станут планировать необходимые в регионах услуги лечения. В них будут входить меры самоуправлений, иные делегированные самоуправлениями представители, медики, представители ассоциаций и других социальных партнеров.

Также предлагают ввести срок полномочий руководителей учреждений для того, чтобы происходила ротация: не более двух сроков в одном и том же учреждении. В данное время предусмотрен лишь пятилетний срок полномочий, а их количество не ограничено. В маленьких учреждениях, в которых работают до 10 специалистов, количество сроков полномочий будет неограниченным.

Для руководителя учреждения здравоохранения предлагают утвердить критерий безукоризненной репутации, который в настоящее время применяется к государственным служащим.

Предусмотрены конкурсы на должность заместителя директора, руководителей отделов, главных финансистов.