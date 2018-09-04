"Подготовленные правовые акты обнародованы, чтобы можно было выдвигать предложения. Часть опасений или аргументов были высказаны. (...) Я бы не хотел говорить о том, по каким позициям будут уступки", - заявил во вторник журналистам А. Верига.
Исполнительный директор НАПТ Арнас Невераускас после встречи заявил журналистам, что доступность табачных изделий лучше всего сокращается благодаря повышению акцизов.
"Действующие уже сейчас меры достаточно эффективны. Всемирная организация здравоохранения согласна с тем, что наиболее эффективным средством ограничения количества курящих являются акцизы, ценовая политика", - сказал А. Неверавускас.
В конце июня Сейм одобрил предложенный правительством трехлетний план повышения акцизов на табак. С марта следующего года в течение ближайших трех лет акцизы на табачные изделия будут в среднем повышаться на 6-14%.
Между тем, введение единой упаковки табачных изделий, по мнению главы ассоциации, не принесет нужно эффекта, лишь повысит криминогенный риск, поскольку повлечет за собой рост контрабанды, как это произошло в Австралии или Соединенном Королевстве.
Поправками к Закону о контроле табака, табачных изделий и связанных с ними изделий в Литве предлагается еще больше ужесточить доступность табака - предлагается узаконить единую упаковку для сигарет, запретить демонстрацию их в магазинах, запретить курение на балконах многоквартирных домов, в летних кафе, на пляжах и в других местах.
Во вторник в интервью радиостанции LRT литовский премьер Саулюс Сквернялис сказал, что предложения, направленные на снижение доступности табачных изделий, не должны подрывать их производителей.
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