Об этом журналистам в воскресенье премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
"Министр представит законопроект, согласно которому пациенту будут предлагать самое дешевое лекарство. В тех случаях, когда выявляются негативные реакции на препарат и пациенту он не подходит, врач назначит другое лекарство. Будет возмещена стоимость более дешевого препарата, поэтому необходимо будет оплатить небольшую надбавку. И те страсти, которые заварились вокруг того, что могут быть назначены потенциально неподходящие лекарства, являются безосновательными", - сказал премьер.
Глава правительства признал, что изменения будут приняты во внимание с учетом опасений и критических замечаний, высказанных пациентами.
"Мы принимаем к сведению то, о чем говорят люди, и на самом деле сейчас приходится довольно много разговаривать с людьми. Конечно, страхи есть, и эта новая процедура побудит врачей вести себя ответственно, заполнять формы для определенной реакции на лекарство", - сказал Сквернялис.
Еще неделю назад министр А. Верига заявлял, что новый порядок выдачи компенсируемых лекарств не представляет риска для пациентов.
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