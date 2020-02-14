В четверг в Брюсселе он принял участие в заседании совета министров ЕС, на котором проходили консультации по контролю за распространением вируса.
"Страны выразили озабоченность в связи с производством составных частей лекарств в Китае и призвали Еврокомиссию оценить возможные перебои поставок, а также предпринять меры во избежание этого", – отметил А. Верига в присланном BNS комментарии.
Как сообщили BNS в Министерстве здравоохранения, страны-члены договорились о том, что для ЕС очень важно вовлечь в борьбу с коронавирусом как можно больше экспертов фармацевтической промышленности, постоянно осуществлять анализ продуктов на рынке.
Министр также отметил, что все страны-члены хорошо подготовлены к контролированию сложившейся ситуации с распространением коронавируса.
На совете также обсуждалось, что распространяемая информация должна базироваться на доказательствах, а также акцентировалась важность контроля над ложными новостями, чтобы сократить необоснованную панику.
Кроме того, государства-члены решили, что необходимо повышать финансирование с целью предоставления помощи жителям менее развитых третьих стран.
"Это важно, ведь у людей должно быть больше гарантий на получение необходимых услуг здравоохранения, особенно в кризисных случаях, например в ситуации эпидемии, массовых заболеваний. К сожалению, в данный момент у жителей Африканского континента слишком мало гарантий на охрану здоровья, либо их вообще нет", – пояснил А. Верига.
Накануне этого заседания шла речь о том, что министры могут поднять вопрос о возвращении пограничного контроля в ЕС, чтобы можно было контролировать распространение вируса внутри Шенгенского пространства. Представитель А. Вериги по связям с общественностью Лина Бушинскайте сообщила BNS, что решений по этому вопросу не принималось, лишь акцентировалось, что передвижение внутри ЕС не будет ограничиваться, но жителей будут активней информировать о коронавирусе и о том, когда стоит обеспокоиться по поводу симптомов.
В четверг китайские службы изменили методику подсчета, поэтому количество скончавшихся от коронавируса и количество заразившихся им в Китае драматически выросло.
В наиболее пострадавшей центральной провинции Хубэй было заявлено о целых 242 новых смертях от вируса COVID-19 за сутки, а также о 14 тыс. 840 новых больных. Эти цифры значительно выше прежних среднесуточных данных с начала кризиса в конце декабря.
Общее количество смертей от коронавируса выросло до 1355, а общее количество зараженных лиц достигло почти 60 тысяч.
По утверждению литовского Национального центра общественного здоровья, Литву причисляют к странам очень низкого риска. Жителям рекомендуется тщательно мыть руки, избегать контакта рук и лица, соблюдать этикет при кашле и чихе.
С 27 января в литовские лечебные учреждения с подозрениями на коронавирус обратились 32 человека. У пяти из них были взяты анализы на эту болезнь, результаты четырех были отрицательными, результаты одного еще ожидаются.
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