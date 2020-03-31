"Я точно могу заверить, что сама Литва по некоторым позициям производит даже в 2,5 раза больше пищевых продуктов, чем сама может потребить, поэтому нехватки в еде точно не будет", – сказал А. Палёнис в интервью радиостанции LRT.
По его словам, поскольку в государствах Евросоюза в связи с карантином закрыты общественные пространства, то возникают проблемы у литовских экспортеров продуктов.
"Экспорт продуктов в другие страны Евросоюза сейчас остановился или минимальный. Это вызов для наших переработчиков, реально производят для складов, если смотреть на быстро портящиеся продукты, то есть заморозка, а замороженные продукты дешевле, чем свежие. Поэтому бизнес несет убытки", – отметил А. Палёнис.
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