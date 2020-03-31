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Объемы производства пищевых продуктов в Литве большие, движение товаров между странами Евросоюза не ограничивается, поэтому нехватки еды не будет, заявил министр сельского хозяйства Литвы Андрюс Палёнис.
Gyventojai šluoja parduotuvių lentynas. Asociatyvi nuotr.
Gyventojai šluoja parduotuvių lentynas. Asociatyvi nuotr.
© PA / Scanpix

"Я точно могу заверить, что сама Литва по некоторым позициям производит даже в 2,5 раза больше пищевых продуктов, чем сама может потребить, поэтому нехватки в еде точно не будет", – сказал А. Палёнис в интервью радиостанции LRT.

По его словам, поскольку в государствах Евросоюза в связи с карантином закрыты общественные пространства, то возникают проблемы у литовских экспортеров продуктов.

"Экспорт продуктов в другие страны Евросоюза сейчас остановился или минимальный. Это вызов для наших переработчиков, реально производят для складов, если смотреть на быстро портящиеся продукты, то есть заморозка, а замороженные продукты дешевле, чем свежие. Поэтому бизнес несет убытки", – отметил А. Палёнис.

ru.DELFI.lt
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