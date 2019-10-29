Заложенное в нынешний проект бюджета финансирование повысит зарплаты учителей на 9,2%, говорит министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс.
Algirdas Monkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы представили такой проект, в котором рост заработной платы учителей превышает девять процентов по сравнению с прошлым годом, что в нынешней ситуации меня не очень устраивает, но я не мог каким-то образом генерировать доходы", – сказал А. Монкявичюс во вторник в Сейме.

Министр во вторник обсудил финансирование сектора образования на заседании оппозиционной фракции Союза отечества - Литовских христианских демократов с участием представителей двух профсоюзов работников системы образования.

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"В нынешнем проекте, который представило правительство, рост зарплат учителей не такой, какого я, как министр, добивался бы, но я не изолирован, не могу своей отдельной подписью распределять какие-то ресурсы", – сказал А. Монкявичюс.

В этом году финансирование для Министерства образования, науки и спорта составляет более 1 млрд 237 млн евро, правительство предлагает увеличить его в следующем году почти до 1 млрд 280 млн евро.

Педагоги ожидали, что на увеличение зарплат будет выделено не 55,5 млн евро, а почти 118 млн евро, как предусматривает скорректированный в июле коллективный договор в сфере образования и науки, который был подписан в 2017 году.

Правительство придерживается позиции, что оговоренные изменения в договоре не действуют, потому что их еще должны утвердить Министерство финансов и все правительство.

1 октября Министерство образования зарегистрировано проект правительственного постановления, которым было бы уполномочено подписать обновленный коллективный договор с новыми обязательствами. В правительстве этот проект еще не рассматривался.

Обвинив правительство в невыполнении своих обязательств, Литовский профсоюз работников образования и науки обещает устроить забастовку в конце ноября, если бюджет сферы образования не будет скорректирован во время обсуждения в Сейме.

На сторону профсоюзов встал и председатель парламентского Комитета по образованию и науке Эугениюс Йовайша, зарегистрировавший предложение выделить в бюджете следующего года на образование дополнительно 70 млн евро.

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