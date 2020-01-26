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Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс призывает совершенствовать или вырабатывать новые правовые акты Евросоюза (ЕС), которые гарантировали бы защиту граждан Сообщества от вероятного политического преследования третьих государств.
Elvinas Jankevičius
Elvinas Jankevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

Как сообщило Министерство юстиции, с этим предложением Э. Янкявичюс выступил на проходящей в Загребе неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел.

Цель инициативы – защитить рассматривавших дело 13 января литовских судей и прокуроров, которых Россия официально обвиняет в незаконном преследовании ее граждан.

"Как показали действия Российской Федерации против судей и прокуроров Литвы и в связи с которыми в ноябре прошлого года была принята резолюция Европарламента (ЕП), очень важно усилить конкретные правовые инструменты, чтобы защитить своих граждан от злоупотреблений третьей страной международным правом", – сказал Э. Янкявичюс.

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По словам министра, политически мотивированное уголовное преследование, которое инициирует третье государство, может привести к попыткам втянуть в это Интерпол, воспользоваться соглашениями о двустороннем и многостороннем сотрудничестве. Подчеркивается, что целью таких действий является ограничение прав литовских прокуроров и судей, их допрос или арест.

"Давайте не будем забывать, что литовские судьи – судьи всего ЕС. Однако в такой ситуации может оказаться и любой гражданин государств ЕС", – сказал министр.

Э. Янкявичюс призывает ответить на вопрос, обеспечивает ли применяющийся в ЕС принцип правового государства защиту прав лица, "когда вопрос о передаче гражданина ЕС в третью страну решается не в соответствии с правовыми актами ЕС". Он также сомневается, что в настоящее время есть гарантии того, что страна-член ЕС не передаст граждан другого государства-члена ЕС в третью страну, в которой проводятся "политизированные или совершенно необоснованные судебные процессы", а условия содержания задержанных не соответствуют минимальным требованиям".

Россия в июле прошлого года возбудила уголовные дела на литовских судей и прокуроров, рассматривавших дело о советской агрессии 13 января 1991 года, когда советы при помощи военной силы попытались свергнуть законную власть в Литве. В те дни погибли 14 человек, еще почти 800 получили ранения.

Москва официально обвиняет литовских судей и прокуроров в незаконном преследовании граждан России.

В ответ на действия России ЕП в ноябре прошлого года принял резолюцию с призывом прекратить дела – действия Москвы в документе названы политически мотивированными и незаконными.

ru.DELFI.lt

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